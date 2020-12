Unicorns-Trainer in der Nationalmannschaft

Nach langer Pause tut sich wieder was in der Deutschen Football-Nationalmannschaft. Direktor Jean-Marc Tappy gab kürzlich seinen elfköpfigen Trainerstab bekannt. Mit dabei: Unicorns-Headcoach Jordan Neuman und Halls Offense-Line-Coach Christian Rothe. Außerdem stehen mit Ulz Däuber und Daniel McCray zwei Ex-Haller in Tappys Aufgebot.

„Wir haben ein bärenstarkes, erfolgsorientiertes Team mit viel Erfahrung zusammen bekommen“, zeigt sich der Direktor der deutschen Nationalmannschaften begeistert. Jean-Marc Tappy setzt in seinem Trainerstab auf viele bekannte Gesichter: „Ich bin froh darüber, viele Coaches aus dem vergangenen Stab wieder an meiner Seite zu haben.“

Die deutschen Quarterbacks werden von Jordan Neuman betreut. „Seine Erfolge sprechen für sich und ich bin wirklich froh, ihn mit seiner Expertise wieder dabei zu haben“, sagt Tappy über den Unicorns-Headcoach, der die Position des Spielmacher-Coaches in der Nationalmannschaft schon in der Vergangenheit inne hatte.

Neu auf der deutschen Trainerbank ist Christian Rothe. Der langjährige Offense-Line-Spieler und heutige Coach der Schwäbisch Hall Unicorns war auch Spieler im Nationalteam und gewann mit ihr 2014 in Österreich den EM-Titel.

Zwei weitere Namen im elfköpfigen, nationalen Coachin Staff haben einen engen Bezug zu den Unicorns. Ulz Däuber fand in Hall zum Footballsport und war bei den Unicorns viele Jahre als Spieler und Trainer aktiv. Dann zog es ihn als Coach in die USA und heute wirkt er als Headcoach bei den Dresden Monarchs. In der Nationalmannschaft betreut er die Special Teams und trifft dort auch auf den Defense Assitant Coach Daniel McCray. McCray spielte von 2014 bis 2018 als Linebacker bei den Unicorns.

Jean-Marc Tappy plant für Januar und Februar einige Videokonferenzen mit seinem Trainerteam zur Vorbereitung. So Corona will sind im April die ersten Maßnahme der Herren-Nationalmannschaft im neuen Jahr geplant.

Alle Coaches der Nationalmannschaft: Defensive Coordinator: Dogan Özdincer. Defensive Line: Vladimir Ilic. Defensive Backs: Bastian Kypke. Linebacker: Stephan Starcke. Defensive Assistant: Daniel McCray. Offensive Coordinator: Frank Roser. Quarterbacks: Jordan Neuman. Offensive Line: Christian Rothe. Runningbacks: David Drane. Wide Receiver: Maximilian von Garnier. Special Teams: Ulrich Däuber. axe

