Union: Gentner hofft auf Lerneffekt

Berlin.Christian Gentner will den verpatzten Heimauftakt des Fußball-Bundesligisten 1. FC Union Berlin schnell abhaken. „So wollten wir nicht in die Saison starten. Wir dürfen aber nicht alles in Frage stellen“, sagte Gentner am Mittwoch im Rückblick auf die 0:4-Heimniederlage zum Bundesliga-Auftakt gegen RB Leipzig.

Zwar sei die Heimpleite „im ersten Moment ein richtiger Nackenschlag“ gewesen. „Mit ein paar Tagen Abstand ist es ein Warnschuss. Uns wurde eklatant aufgezeigt, dass Fehler brutal bestraft werden“, analysierte Gentner. Der 34-Jährige verwies darauf, dass sich die Mannschaft noch in der Anfangsphase der Saison befinde und der nächste Gegner FC Augsburg am Samstag (15.30 Uhr) eher auf Augenhöhe der Berliner sei. dpa

