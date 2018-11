Unvorstellbare Rechenleistung

Turm nach a8 – Remis. Das geschah am Montagabend in London. Und die Schachwelt hielt kurz den Atem an, als Magnus Carlsen in der zwölften und regulär letzten Partie um die Schachweltmeisterschaft mit den schwarzen Steinen seinem Herausforderer Fabiano Caruana exakt nach diesem Zug überraschend ein Unentschieden anbot. Denn: Der Titelverteidiger hatte die klar bessere Stellung auf dem Brett und die große Chance, den WM-Kampf mit einem Sieg zu gewinnen. Nun also fällt die Entscheidung heute in Partien, in denen die beiden derzeit besten Denksportler auf dem Globus weniger Bedenkzeit haben (siehe Info).

In den 80er Jahren, als die legendären Kämpfe um die Schachweltmeisterschaft zwischen Garry Kasparow und Anatoli Karpow auch von politischer Brisanz waren, hätte man von einer Verschwörung sprechen können. „Vielleicht hatten sie ja vorher schon ein Remis ausgemacht, und es war der letzte Zug, nach dem er Fabiano ernsthaft eines anbieten konnte“, scherzte Karlheinz Eisenbeiser gestern. Der Vorsitzende des Schachklubs Buchen, dessen erste Mannschaft in der Oberliga spielt, verfolgt den WM-Kampf mit ebenso großem Interesse wie Michael Pfleger vom Zweitligisten Schachfreunde Anderssen Bad Mergentheim, zudem seit Jahrzehnten Macher unserer beliebten FN-Schachecke. Er sagte: „Jeder hatte genügend Chancen auf einen Sieg, vor allem Carlsen in der zwölften Partie.“

Für blutige Hobbyspieler ist die Leistung, die Carlsen und Caruana während solch eines WM-Finals vollbringen, kaum nachzuvollziehen. Beide spielten in den zwölf Partien im Grunde „unmenschlich“; sie machten eigentlich keinen Fehler, agierten nahezu so exakt, wie zwei Hochleistungscomupter im elektronischen Wettstreit. Das liegt zum einen daran, dass beide von ihrer aktuellen ELO-Zahl, mit der die Stärke der Schachspieler weltweit ausgedrückt wird, fast gleich gut sind (Carlsen 2835, Caruana 2832), zum anderen aber auch daran, dass sich Schach in den vergangenen 20 Jahren durch die Hilfe von immer besser werdenden Computern total verändert hat. „Landesliga-Spieler haben heute ein Niveau wie damals Oberliga-Spieler“, erklärte Eisenbeiser.

Dauernder gedanklicher Abgleich

„Reine Hobbyspieler verstehen das meiste nicht, was da auf den Brettern von Carlsen und Caruana passiert“, sagte Michael Pfleger. Ein Beispiel, um den Unterschied zwischen einem reinen Amateuren und Großmeistern zu erklären: Während sich Klein-Egon freut, wenn er in der abendlichen Partie gegen seinen Opa Fred drei Züge im Voraus berechnen kann, so befinden sich die Profis in solch einer WM-Partie in einem permanenten gedanklichen Abgleich der aktuellen Stellung auf dem Brett und einer selbigen oder annähernd ähnlichen Stellung einer Partie, die schon einmal gespielt worden ist. Finden sie solch eine Stellung in ihrem Gedächtnis, dann wissen sie meist, wie dann der beste Zug lautet. Dies ist eine kaum vorstellbare Rechenleistung. Völlig überraschende Züge gibt es kaum mehr, weil der Einsatz von Hochleistungscomputern im Schach das Spiel auf höchstem Niveau „gleich gemacht hat. „Die Remisbreite ist dadurch größer geworden“, sagte Karlheinz Eisenbeiser. Und Michael Pfleger fügte an: „Die Spieler sind extrem gut vorbereitet, kennen fast alle Stellungen.“

Trotz Schach mit Hilfe von Rechnern, die in einer Sekunde eine Million Varianten berechnen können, war es immer noch nicht möglich das Spiel zu Ende zu rechnen – so wie beispielsweise Dame. Zu viele Möglichkeiten gibt es im Schach. Das „Menschliche“ reizt Karlheinz Eisenbeiser trotzdem noch am meisten: „Es geht um die Kunst zu spüren, dass jetzt etwas gehen kann.“

Die beiden „lokalen Schachexperten“ Eisenbeiser und Pfleger glauben, dass Magnus Carlsen heute gewinnen wird. Allerdings sprechen beide von einer enormen nervlichen Anspannung. Der kleinste Fehler kann die Niederlage bedeuten.

Info: Das Finale ist heute ab 16 Uhr in diversen Streams im Internet zu verfolgen.

