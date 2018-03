Urteil gegen Trainer fällt erst am 27. März

Anzeige

Stuttgart.Manchmal begrub sie ihr Gesicht in beiden Händen, manchmal kicherte sie verlegen; aber stets sprach die Zeugin, die gestern vor dem Landesarbeitsgericht Stuttgart im Rechtsstreit zwischen einem Fecht-Trainer aus Tauberbischofsheim und dem Landessportverband Baden-Württemberg (wir berichteten) vernommen wurde, mit fester Stimme. Die 30-Jährige bestätigte, am Abend des 5. November 2003 den Trainer auf dem Bett ihrer Mitbewohnerin gesehen zu haben. Dieser sei, als die Zeugin den Raum des Hotels betreten habe, vom Bett aufgesprungen und habe „torkelnd“ das Zimmer verlassen.

Ein Urteil fällte die Kammer unter dem Vorsitz von Richter Ulrich Hensinger trotz dieser Aussage nicht – es soll am Dienstag, 27. März, um 9 Uhr verkündet werden.

Rückblende: Dem Fecht-Trainer wurde im Dezember 2016 fristlos gekündigt, weil er an jenem 5. November sexualisierte Gewalt an einer Fechterin auf deren Hotelzimmer ausgeübt haben soll. So hatte es das mutmaßliche Opfer in der ersten Verhandlung unter Tränen geschildert. Der Coach sei in das Zimmer gekommen, habe sich zu ihr in Kleidern aufs Bett gelegt und sich ganz nahe an sie geschmiegt.