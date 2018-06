US-Sprinter Lyles: Der neue Bolt?

Anzeige

Des Moines (dpa) - In einem ist Noah Lyles schon jetzt Sprint-Legende Usain Bolt voraus: Das US-Talent rennt mit 20 Jahren schneller als Jamaikas Superstar einst im gleichen Alter.

Bei den amerikanischen Meisterschaften in Des Moines gewann er in 9,88 Sekunden den Titel und kürte sich zum jüngsten US-Champion über 100 Meter seit 34 Jahren. Dabei ist Lyles als 200-Meter-Könner bekannt. Ende Mai lief er über die halbe Stadionrunde in 19,69 Sekunden auf Platz eins der Weltbestenliste 2018.

«Die Leute nehmen einfach an, ich bin ein 200-Meter-Spezialist. Ich bin beides!», betonte Lyles nach seinem Titelgewinn. «Versteht mich nicht falsch: Ich liebe die 200, aber ich liebe auch die 100.» Und die Bestzeiten Lyles sind deutlich besser als die des damals 20-jährigen Bolt: Im Jahr 2007 lief der achtmalige Olympiasieger und elfmalige Weltmeister die 100 Meter in 10,03 und die 200 Meter in 19,75 Sekunden.