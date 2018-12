Val d’Isère – vom Winde verweht

Val d’Isère.Heftige Windböen haben die alpinen Skirennfahrer um den Weltcup-Slalom von Val d’Isère gebracht. Das Rennen in Frankreich wurde am Sonntagmorgen kurz vor dem geplanten ersten Lauf abgesagt. Damit fiel auch das Slalom-Comeback von Felix Neureuther aus, der nach einem Kreuzbandriss und trotz seiner jüngst erlittenen Daumenverletzung erstmals wieder in seiner Spezialdisziplin antreten wollte. „Wir haben alles versucht“, sagte Renndirektor Markus Waldner. „Der Sessellift ist sogar stehengeblieben, das Seil fast rausgesprungen. Es ist einfach zu gefährlich.“ Die Organisatoren hatten wegen der Wettervorhersage die Strecke bereits verkürzt. „Die Sicherheit der Läufer hat oberste Priorität. Auch wäre kein faires Rennen möglich gewesen“, sagte Waldner. Einen Ersatztermin gab es zunächst nicht. Vor Weihnachten sei im Terminkalender kein Platz mehr, erklärte Waldner. dpa

