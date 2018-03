Vanessa Hinz erlebt einen Traumtag

Anzeige

Kontiolahti.Vanessa Hinz bejubelte ihren ersten Weltcup-Sieg im Biathlon, Laura Dahlmeier kann nach Platz sieben weiter auf den neuerlichen Triumph im Gesamtweltcup hoffen. In den ersten Rennen seit ihren beiden Olympiasiegen blieb Deutschlands Sportlerin des Jahres beim Weltcup in Kontiolahti zwar ohne Podestplatz, hat aber Spitzenreiterin Kaisa Mäkäräinen aus Finnland noch in Reichweite.

Erstmals in ihrer Karriere feierte die ehemalige Langläuferin Hinz am Sonntag einen Sieg und durfte nach dem Massenstart feiern. „Ich hab schon so oft an mir gezweifelt, und jetzt steh’ ich ganz oben. Das ist unglaublich“, sagte die 25-Jährige vom SC Schliersee. Hinz setzte sich über die 12,5 Kilometer dank eines fehlerfreien Schießens vor Lisa Vittozzi und Anais Chevalier durch. Die Italienerin und die Französin mussten beim letzten Auftritt am Schießstand in die Strafrunde, während Hinz die Nerven behielt.

„Beim Schießen hatte ich so oft Pech, aber nun war das Glück auf meiner Seite“, meinte Hinz, die am Vortag bei Platz elf in der Single-Mixed-Staffel gleich acht Nachlader benötigt hatte. „Jeder Biathlet weiß, wie das zu erklären ist. Es läuft mal so und mal so“, sagte Hinz.