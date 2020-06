Varianten vorgestellt

Knapp 300 Trainerinnen und Trainer verfolgten das Live-Webinar auf dem Youtube-Account des Badischen Fußballverbandes, in dem die BFV-Referenten Informationen rund um den Wiedereinstieg in das Fußballtraining gaben.

In den rund 90 Minuten verdeutlichte zunächst Tim Schmeckenbecher, Abteilungsleiter Qualifizierung, die Vorgaben der „Corona-Verordnung“ und vor allem, wie sie im Verein umgesetzt werden können. Ansprechpartner definieren, Laufwege planen, Desinfektionsstellen einrichten, Anwesenheit dokumentieren… „Ja, das ist zusätzlicher Aufwand für die Vereine mit ihren Ehrenamtlichen“, gab Schmeckenbecher zu.

Für die Umsetzung auf dem Platz benötige es zwar auch detaillierte Planung, ansonsten sei vor allem Kreativität gefragt, versuchte Verbandssportlehrer Rainer Scharinger Ängste abzubauen. „Ihr seid doch das ganze Jahr über kreativ. Es gibt abseits der Spielformen, die nun mal jetzt nicht trainiert werden können, so viele Möglichkeiten“, appellierte Scharinger. Er zeigte alleine zahlreiche Varianten, wie das Spielfeld unterteilt werden kann, damit sich nicht mehr als fünf Personen auf 1000 Quadratmetern aufhalten. „Ein Training mit 20 Spielern ist gut möglich. Dann eben an Stationen oder in Torschusssituationen.“ Über die Chatfunktion konnten die Zuschauer jederzeit Fragen stellen. aka

