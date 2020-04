Verbände beraten weiteres Vorgehen

Frankfurt.In den kommenden Tagen gibt es mehrere wegweisende Konferenzen auf nationaler und internationaler Ebene, auf denen darüber beraten wird, wie es in der Corona-Krise weitergehen könnte.

Was soll in dieser Woche alles passieren?

Am Dienstag gibt es eine Videoschalte der Europäischen Fußball-Union mit den Generalsekretären der 55 Landesverbände. Dabei geht es um die mögliche Fortführung der internationalen Wettbewerbe. Am Donnerstag beraten die 36 Vereine aus der 1. und 2. Bundesliga bei der DFL-Mitgliederversammlung über Szenarien, wie die bis 30. April ausgesetzte Saison zu Ende gespielt werden könnte. Am Freitag tagt das Präsidium des DFB. Im Mittelpunkt stehen die 3. Liga und der DFB Pokal.

Gibt es eine Entscheidung der DFL, wann weitergespielt wird?

Möglicherweise, nachdem die Sportminister am Montag generell grünes Licht für eine Fortsetzung der Saison mit Geisterspielen gegeben haben. Die Spitzenpolitiker halten dies ab Mitte Mai für vertretbar. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet und sein bayerischer Amtskollege Markus Söder nannten im Live-Programm der „Bild“ den 9. Mai als möglichen Termin für eine Wiederaufnahme des Spielbetriebs. Voraussetzung dafür sei ein Konzept der DFL.

Worum geht es bei der DFL-Mitgliederversammlung?

Die DFL wird Vereine über den Stand der Gespräche mit Medienpartnern informieren, auf deren Geld die Clubs ganz besonders angewiesen sind. Es geht um gut 300 Millionen Euro aus der letzten fälligen Tranche für die Saison 2019/20.

Wie soll es in der 3. Liga weitergehen?

Der DFB hat wegen der Uneinigkeit in der 3. Liga mit Blick auf Geisterspiele für den Dienstag eine Sondersitzung angesetzt. Dabei handelt es sich um eine Informationsveranstaltung, auf der diversen Szenarien vorgestellt werden sollen. Anders als im Profibereich votieren nicht alle Vereine für eine Beendigung der Saison mit Geisterspielen. Acht Clubs sind für einen Abbruch der Spielzeit, auch der SV Waldhof. Das macht eine Entscheidungsfindung wohl schwieriger als in den beiden obersten Spielklassen.

Wie sehen die Szenarien für internationale Wettbewerbe aus?

Das Ziel des Kontinentalverbands ist es, die Sieger der Europapokalwettbewerbe bis Ende August zu küren. Die Gedankenspiele reichen von verkürzten Viertelfinals über ein Final-8-Turnier an nur einem Ort bis zu einem Endspiel in Istanbul am 29. August. Die Saison erst im September und Oktober abzuschließen, sei sehr schwierig, sagte UEFA-Präsident Aleksander Ceferin. „Das hätte einen großen Einfluss auf den Kalender der Saison 2020/21“, sagte er, betonte aber: „Es gibt keine spezifische Deadline.“ dpa

