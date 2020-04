Verband: Aktuelle Tabelle als Maßstab

Madrid.Falls die Saison in der spanischen Primera División wegen der Corona-Krise nicht zu Ende gespielt werden kann, könnte der derzeitige Tabellenstand über die Teilnehmer an der Champions und der Europa League entscheiden. Dies schlug der spanische Fußball-Verband RFEF vor. Die Liga war wegen der Krise am 12. März ausgesetzt worden. Ob sie für die laufende Spielzeit überhaupt noch einmal aufgenommen wird – notfalls ohne Zuschauer –, wird derzeit diskutiert.

Die Top Vier in der aktuellen Tabelle würden demnach an der Königsklasse teilnehmen. Derzeit führt der FC Barcelona vor Real Madrid, dem FC Sevilla und Real Sociedad. Fünft- und Sechstplatzierte sind der FC Getafe und Atlético Madrid, die somit automatisch in der Europa League spielen würden. Die UEFA und La Liga haben dem Plan allerdings noch nicht zugestimmt. dpa

