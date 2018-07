Verdiente Ruhepause

Anzeige

London.Auch die ungewöhnliche Anreise mit der Londoner U-Bahn hat die deutschen Hockey-Damen nicht vom sicheren Viertelfinal-Einzug bei der Weltmeisterschaft abgehalten. Im Gegenteil: Mit drei Siegen schafften Spielführerin Janne Müller-Wieland & Co. im Eilverfahren das direkte Weiterkommen.

Entscheidender Pluspunkt: Erst am Mittwoch (19 Uhr) steht für die DHB-Damen das nächste Match an, ihr Gegner wird zu Wochenbeginn in der Zwischenrunde ermittelt. WM-Mitfavorit Argentinien und Spanien müssen hingegen nach dem neuen Modus den Umweg über die Überkreuz-Duelle der Gruppen-Zweiten und -Dritten gehen.

„In Sachen Physis ist es sicher ein Vorteil, dass wir dann ein Spiel weniger in den Knochen haben als der Viertelfinal-Gegner“, sagte Bundestrainer Xavier Reckinger. Er hat sein verjüngtes Team auf den Punkt in Top-Form gebracht. Denn nach Siegen über Außenseiter Südafrika (3:1) und Champions-Trophy-Sieger Argentinien (3:2) gelang auch am Samstag beim 3:1 über Spanien eine überzeugende Leistung.