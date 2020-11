Vereine befürchten Mitgliederschwund

Nachdem die übliche Hauptversammlung des Schachbezirks Odenwald aufgrund der Pandemie im Sommer nicht stattgefunden hat, wurde sie jetzt in Online-Skype-Form nachgeholt. Beteiligt waren insgesamt 14 Vertreter aller Odenwald-Vereine, die in knapp zwei Stunden die Tagesordnung in harmonischer Atmosphäre über die Bühne brachten.

Hocherfreuliche Erfolge

Turnierleiter Klaus Kistner

...