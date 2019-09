Vereine erkennen Mega-Trend

Mannheim.Im Morgengrauen brüllen die Affen, an den Flüssen finden Nilpferde ihr Rückzugsgebiet. Die „Kikonda Forest Reserve“ in Uganda ist auf gutem Weg, wieder ein ökologisch gesunder tropischer Regenwald zu werden. Das hängt auch damit zusammen, dass im fernen Deutschland, genauer gesagt in der nordbadischen Kleinstadt Sinsheim, Bundesliga-Fußball gespielt wird.

Denn die dort ansässige TSG 1899 Hoffenheim gleicht seit dieser Saison sämtliche durch den Spielbetrieb entstehenden CO2-Emissionen aus, indem der Club die Aufforstung im „Kikonda Forest“ finanziell unterstützt. „Neben der Notwendigkeit, unseren eigenen CO2-Ausstoß zu verringern und unseren CO2-Fußabdruck auszugleichen, möchten wir durch unsere Entscheidung für eine Klimaneutralität die Öffentlichkeit und unsere Fans für das wichtige Thema des Klimaschutzes sensibilisieren“, erklärt TSG-Geschäftsführer Peter Görlich.

Klimaschutz und Nachhaltigkeit sind nicht nur wegen Greta Thunberg eines der zentralen Themen der politischen Agenda geworden – und auch im Milliardengeschäft Profifußball kommt dieser Mega-Trend unserer Zeit langsam an. Zum Beispiel, wenn Vereine wie der 1. FC Köln, Borussia Dortmund oder der VfB Stuttgart bei ihren Heimspielen die Plastik-Wegwerfbecher verbannen und auf Mehrweggefäße mit Pfand setzen. Hört sich nach einer Kleinigkeit an, ist aber in Anbetracht eines gewaltigen Müllbergs von zwölf Millionen verbrauchten Einweg-Plastikbechern in der 1. und 2. Liga pro Saison ein überfälliger Schritt.

Man kann die Aktion des FC Bayern, der im November 2016 gegen Hoffenheim in Trikots aus recycletem Ozeanmüll spielte, als pflichtschuldigen Marketing-Gag zur Beruhigung des eigenen Gewissens abtun. Aber die Münchner haben damit zumindest an einem Wochenende die verheerende Situation der Weltmeere ins Bewusstsein von Millionen Zuschauern der „Sportschau“ gerufen. „Ich bin an den Stränden Spaniens aufgewachsen“, sagte damals Bayern-Star Xabi Alonso: „Das ist eine tolle Gelegenheit, darauf aufmerksam zu machen, wie wichtig es ist, die Ozeane zu schützen.“

Grüne kritisieren DFL

Ein Masterplan für Klimaschutz und Nachhaltigkeit fehlt allerdings weiterhin – weil die Deutsche Fußball-Liga (DFL) das Thema den Vereinen überlässt und bisher auf verbindliche Vorgaben verzichtet. Das kritisiert Anton Hofreiter, Fraktionsvorsitzender der Grünen im Bundestag. „Es ist höchste Zeit, die Klimamuffel aus dem Tabellenkeller zu holen“, sagte er unlängst dem „Kicker“: „Die DFL regelt sehr detailliert, wie Bundesliga-Stadien auszusehen haben. Ausgerechnet beim Umwelt- und Klimaschutz verzichtet die DFL aber auf klare Spielregeln für die Vereine. Es liegt am Profifußball, zu zeigen, dass er mehr ist als ein großes Geschäft.“

Autogrammkarten aus Graspapier

Einer der ersten deutschen Bundesliga-Vereine, der die Themen Nachhaltigkeit und Klimaschutz ganz weit oben auf der Prioritätenliste angesiedelt hat, war der FSV Mainz 05. Bereits seit 2010 arbeiten die Rheinhessen unter dem Motto „Mission Klimaverteidiger“ klimaneutral. „Profifußball und Umweltschutz sind nicht nur miteinander vereinbar, wie Mainz 05 beweist. Für uns bilden Umweltbewusstsein und Nachhaltigkeit Werte im täglichen Handeln, die unseren Entscheidungen wichtige Leitplanken geben“, sagt der Vereinsvorsitzende Stefan Hofmann.

Die 2011 eröffnete neue Arena speist über große Solarflächen insgesamt 700 000 Kilowattstunden Strom ein und vermeidet so jährlich den Ausstoß von 470 Tonnen Kohlendioxid. Um die Fans dazu bringen, mit dem öffentlichen Nahverkehr und nicht mit dem Auto ans Stadion zu fahren, bringt der Club fast eine Million Euro pro Saison an Zuschüssen auf.

Hoffenheim kompensiert im Rahmen seines Klima-Aktionsplans seit dieser Spielzeit sogar die Emissionen, die bei der Anreise des Gästeteams und der Schiedsrichter entstehen – 3000 Tonnen Kohlendioxid sollen bis Saisonende insgesamt neutralisiert werden. Auch bei der Partnerschaft mit dem Stadionsnamensgeber PreZero spielen – neben einem lukrativen Sponsoring in der Größenordnung von 4,5 Millionen Euro für den Club – Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung eine Rolle. Teil der Hoffenheimer Partnerschaft mit dem Entsorgungsunternehmen sind unter anderem neuartige Autogrammkarten der TSG-Stars, die auf Graspapier gedruckt sind, das wiederum aus dem in der Arena anfallenden Rasenschnitt produziert wird.

Der „Kikonda Forest“ kann die Unterstützung aus Sinsheim gut gebrauchen. Über „Global-woods International“ sind in Uganda seit 2002 auf einer Fläche von 10 000 Hektar bereits acht Millionen Bäume gepflanzt und 600 Arbeitsplätze geschaffen worden. Eine lobenswerte Initiative, die auch den Lebensraum seltener Tiere sichert. Damit die Affen weiter brüllen und die Nilpferde in Ruhe grasen können.

