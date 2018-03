Anzeige

Kaiserslautern.Der 1. FC Kaiserslautern hat seine Aufholjagd im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga fortgesetzt. Die Pfälzer holten vor 20 087 Zuschauern einen 4:3 (2:1)-Sieg gegen den 1. FC Union Berlin. Durch den vierten Erfolg im sechsten Spiel unter Trainer Michael Frontzeck rücken die Roten Teufel zumindest vorläufig bis auf drei Punkte an den Relegationsplatz heran. Die Tore für den FCK erzielten Brandon Borello (7. Minute), Sebastian Andersson (41.), Christoph Moritz (67.) per Foulelfmeter und Philipp Mwene (86.). Union gelang durch ein Eigentor von Andersson (35.) und einen Doppelpack von Steven Skrzybski (51./81.) dreimal der Ausgleich. „Es war ein verrücktes Spiel. Das erlebt man nicht jeden Tag“, sagte Lauterns Philip Mwene. „Der Betzenberg brennt lichterloh. Das lassen wir jetzt erstmal sacken“, so FCK-Coach Frontzeck. dpa