Versöhnlicher Saisonabschluss

Platz sieben in Kapstadt: Johannes Moldan. © David J Sullivan

Der SV Würzburg 05 Athlet Johannes Moldan startete in Kapstadt zum letzten Mal für diese Saison über die Triathlon-Mitteldistanz. Nachdem Moldan zwei Wochen zuvor in Marrakesch in Führung liegend fehlgeleitet wurde, lief es diesmal wesentlich besser für den Wertheimer.

Aufgrund seiner beschlagenen Schwimmbrille startete das Rennen nur mäßig. Moldan startete seine Aufholjagt auf dem Rad. Nach 2:07:50 h erreichte er die Wechselzone im Stadtzentrum von Kapstadt und startete in den Lauf. Mit 1:18:06 h für die bergige Strecke konnte Moldan weiter Zeit gut machen und beendete das Rennen nach 3:56:52 h auf Platz sieben. lz

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 16.11.2019