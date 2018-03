Verstärkungen für „hinten und vorne“

Anzeige

Receiver Yannick Baumgärtner und Linebacker Thomas Frach werden 2018 im grünen Trikot der Schwäbisch Hall Unicorns auflaufen. Sie verstärken den GFL-Kader des amtierenden Deutschen Meisters für den erneuten Anlauf zum German Bowl in diesem Jahr.

Der 27-jährige Yannick Baumgärtner war in den vergangenen zwei Jahren der Top-Receiver der Assindia Cardinals in der 2. Bundesliga, und seine Leistungen wurden im vergangenen Jahr mit der Berufung in die deutsche Nationalmannschaft belohnt.

Linebacker Thomas Frach unternimmt bei den Unicorns seinen zweiten Anlauf. Bereits zur Saison 2016 wechselte Frach, der in wenigen Tagen seinen 26. Geburtstag feiert, von den Stuttgart Scorpions nach Hall. Während der Saisonvorbereitung zog er sich allerdings eine Handverletzung zu, die ihn zu einer längeren Pause zwang.