Vertrag endet – Degenkolb muss sich jetzt beweisen

Mailand.Geht es nach den Power-Daten seines Rennrad-Computers, steht einem zweiten Coup von John Degenkolb (Bild) beim Frühjahrsklassiker Mailand-Sanremo nichts im Wege. „Die Werte sind auf dem Niveau von 2015. Leider gewinnen Power-Kurven und Wattwerte aber keine Rennen. Das ist dann doch etwas anderes. In den Rennen muss man einfach liefern können“, sagte Degenkolb vor dem Auftakt der Klassiker-Saison am Samstag, wenn die 110. Auflage der Primavera über 291 Kilometer ansteht.

Mit Mailand-Sanremo verbindet Degenkolb beste Erinnerungen, schließlich feierte der gebürtige Thüringer dort 2015 seinen ersten großen Klassikersieg. Wenige Wochen später machte er sein Super-Jahr mit dem Triumph bei Paris-Roubaix perfekt. Danach lief es mitunter holprig. 2016 stoppte ihn ein schlimmer Trainingsunfall, und im vergangenen Jahr folgte eine Nasennebenhöhlenentzündung pünktlich zu den Saison-Highlights im Frühjahr. Diesmal ist alles anders. „Ich fühle mich gut und bin in der Verfassung, um am Samstag um den Sieg mitzufahren. Es passt“, betont der 30-Jährige.

Degenkolb demonstriert Zuversicht und will seinem Team Trek-Segafredo endlich wieder einen Klassiker-Sieg bescheren. Als Nachfolger des großen Fabian Cancellara war er 2017 geholt worden, an die vielen Erfolge des Schweizers konnte er jedoch nicht anknüpfen. Dass er sich im letzten Vertragsjahr beweisen muss, ist Degenkolb bewusst. „Der Druck, einer der Kapitäne zu sein, ist ohnehin schon groß genug. Ich versuche, es nicht so nah an mich herankommen zu lassen.“

Ein Sieg würde helfen, wenngleich die Konkurrenz sehr groß ist. Der dreimalige Weltmeister Peter Sagan aus der Slowakei will im Trikot des deutschen Teams Bora-hansgrohe nach zwei zweiten Plätzen eine alte Rechnung begleichen. Auch der italienische Vorjahressieger Vincenzo Nibali gehört zu den Anwärtern, ebenso wie die Weltauswahl des auf Siege abonnierten Rennstalls Deceuninck-Quick Step.

Großer Rivale Alaphilippe

18 Erfolge hat das belgische Team in der jungen Saison bereits eingefahren, allein sechs davon steuerte Tour-Bergkönig Julian Alaphilippe bei. Der Franzose werde am Samstag „markiert wie Diego Maradona durch Claudio Gentile“, prophezeite die „Gazzetta dello Sport“ mit einem Vergleich zum Duell zwischen Argentinien und Italien (1:2) bei der Fußball-WM 1982. „Unserem Team mangelt es nicht an Optionen“, erwiderte Alaphilippe und verweist auf namhafte Kollegen wie Ex-Weltmeister Philippe Gilbert (Belgien), Ex-Cross-Champion Zdenek Stybar (Tschechien) oder Italiens Topsprinter Elia Viviani. dpa

