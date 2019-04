Vertrauen auf Messi

Manchester/Barcelona.Im „Theatre of Dreams“ will sich der FC Barcelona von seinen Champions-League-Alpträumen befreien. Die Fußballer um Superstar Lionel Messi und Nationaltorwart Marc-André ter Stegen wollen im Viertelfinal-Hinspiel am Mittwoch bei Manchester United im Old Trafford, dem Theater der Träume, den Grundstein dafür legen, dass sie nicht zum vierten Mal in Serie in der Runde der letzten acht Adiós sagen müssen. „Seit einem Jahr bereitet sich Barça auf diese verfluchte Runde vor“, titelte das katalanische Blatt „La Vanguardia“. Das Duell komme daher einem „vorzeitigen Finale gleich“.

Vor einem Jahr schieden die Katalanen gegen Außenseiter AS Rom (4:1, 0:3) aus, davor hießen die Endstationen Atlético Madrid (2016) und Juventus Turin (2017). Messi und seine Mitspieler, die „ein Jahr lang den Schmerz der Erinnerung ertragen mussten“, wollten nun Wiedergutmachung leisten, so „La Vanguardia“. Die Mannschaft fahre „mit der geeigneten Moral“ nach England, sagte Trainer Ernesto Valverde.

Die Spanier setzen auf Messi. In der Königsklasse hat er acht Mal getroffen, in der Liga führt er die Torschützenliste mit 33 Toren an, dazu kommen vier Treffer im Pokal. Der 31-Jährige ist hauptverantwortlich dafür, dass sein Team in der Meisterschaft einen Elf-Punkte-Vorsprung hat, im Pokalfinale steht und sich Hoffnungen auf das dritte Triple nach 2009 und 2015 macht. dpa

