Vettel hat Frankreich-Fehler schnell abgehakt

Anzeige

Spielberg (dpa) - Der Startunfall von Le Castellet verfolgte Sebastian Vettel noch bis nach Österreich. Dabei hatte der Ferrari-Pilot die Szene beim Großen Preis von Frankreich schon längst abgehakt.

«Im ersten Moment habe ich daran zu kauen. In der Regel den Abend noch», sagte er in Spielberg zum Auftakt des Grand-Prix-Wochenendes in Österreich. «Irgendwann fallen mir die Augen zu, und dann ist am nächsten Tag das Thema durch.»

Doch in Spielberg musste er sich erneut immer wieder den Fragen nach seinem fatalen Fahrfehler anhören. Und wie schon unmittelbar nach dem Frankreich-Rennen gab sich der 30-Jährige einsichtig.