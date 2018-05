Vettel verpasst erste Spanien-Pole - Hamilton auf Eins

Anzeige

Barcelona (dpa) - Sebastian Vettel hat die wichtige Pole Position beim Europa-Auftakt der Formel 1 schon wieder verpasst. Der viermalige Weltmeister kam in der Qualifikation nicht über den dritten Rang hinaus.

«Ich habe auf die Zeiten-Tafel geschaut und gesehen, dass mein Name nicht ganz oben steht», sagte Vettel - ganz zufrieden konnte der WM-Zweite in seinem Ferrari daher nicht sein. Denn geschlagen wurde er vom WM-Spitzenreiter Lewis Hamilton und dessen Mercedes-Teamkollege Valtteri Bottas.

«Die Pole habe ich gebraucht», sagte Hamilton, der lediglich beim Saisonstart in Australien auf der eins gestanden hatte. In den drei Rennen danach war Vettel auf die Pole gerast. In Spanien hätte er sie aber gebrauchen können: Nur dreimal konnten in den bisher 27 Rennen auf dem 4,655 Kilometer langen Circuit de Barcelona-Catalunya Fahrer gewinnen, die nicht in der ersten Startreihe standen.