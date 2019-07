Vetter muss in Luzern noch passen

Andreas Hofmann startet in der Schweiz. Kollege Vetter fehlt verletzt. © dpa

Luzern.Speerwurf-Weltmeister Johannes Vetter muss sein für Dienstag in Luzern geplantes Comeback verschieben. Der Offenburger hat seine Adduktorenbeschwerden noch nicht auskuriert. „Das dauert ein bisschen länger. Safety first“, sagte Vetters Bundes- und Heimtrainer Boris Obergföll am Montag. Vetter hatte sich Mitte Juni bei seinem Sieg beim Diamond-League-Meeting in Oslo eine Muskelzerrung zugezogen.

Laut Obergföll steigt sein Schützling möglicherweise erst bei den deutschen Leichtathletik-Meisterschaften Anfang August in Berlin wieder ins Wettkampf-Geschehen ein. „Die Saison ist ja noch lang“, erklärte Obergföll angesichts der Wüsten-WM Ende September/Anfang Oktober in Doha/Katar. Vetter hatte sich in diesem Jahr schon mit einer Fußverletzung herumgeplagt.

Röhler mit viel Respekt

Auch Julian Weber wird in Luzern fehlen: Der Mainzer hat nach seiner Fuß-Operation im vergangenen Herbst wieder etwas Probleme. Dafür sind Olympiasieger Thomas Röhler und Vize-Europameister Andreas Hofmann beim Sportfest in der Schweiz am Start. Hinter dem Esten Magnus Kirt, der als einziger in diesem Jahr die 90-Meter-Marke übertroffen hat, liegt Hofmann, von der MTG Mannheim, mit 89,65 Meter auf Rang zwei der Weltbestenliste. Kein Wunder, dass der 27-Jährige als ein Favorit für die Leichtathletik-WM Ende September in Doha/Katar gilt. „Die Speere fliegen ganz gut. Ich freue mich auf die zwei Wettkämpfe“, blickt der Sportwissenschaftsstudent.

„Er ist ein superfairer Teamkollege und Sportsmann, mit dem man immer gern im Wettkampf steht“, sagt Röhler, der Europameister von Berlin 2018. „Als Konkurrent ist er immer ernst zu nehmen, durch den kraftvollen dynamischen Abwurf kann er bei vielen Bedingungen erfolgreich weit werfen.“ dpa

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 09.07.2019