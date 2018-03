VfB Friedrichshafen verlängert das Titel-Abo

Anzeige

Mannheim.Der 31. Sieg in Serie, nach dem Supercup im Herbst der zweite Titel der Saison: Der VfB Friedrichshafen bleibt das Maß aller Dinge im deutschen Männer-Volleyball. Im Pokalfinale in der vollbesetzten und stimmungsvollen Mannheimer SAP Arena bekamen die Volleyball Bisons Bühl ihre Grenzen mehr als deutlich aufgezeigt. Mit 3:0 (25:20, 25:8, 25:21) verteidigte Friedrichshafen seinen Titel. Für den Rekordmeister ist es der 15. Pokalsieg, für Vital Heynen der zweite im zweiten Jahr als VfB-Trainer.

Heynens Philosophie kam in der einseitigen Partie deutlich zum Tragen. „Die anderen sollen die Fehler machen und sich an uns die Zähne ausbeißen”, sagt der Belgier. Seine Spieler mussten sich nur in Geduld üben, die Fehler der Bühler kamen wie erwartet. Als Friedrichshafens Angreifer David Sossenheimer bei 22:17-Führung den ersten Fehlaufschlag für sein Team machte, hatte sich Bühl schon ein halbes Dutzend geleistet. „Wenn der Gegner die Fehler macht, muss er noch mehr leisten, um sie wettzumachen”, sagt Heynen, „und wir machen eben so gut wie keine Fehler.”

Viele Schwachstellen

Eine weitere Schwachstelle der Bühler war der Block. Friedrichshafen fünf Punkte, Bühl einen, so die Bilanz nach Satz eins. Sogar Zuspieler Simon Tischer, eigentlich hauptverantwortlich dafür, seine Angreifer gut in Szene zu setzen, kam auf einen Block- und einen Angriffspunkt. Zu Beginn des zweiten Satzes unterstrich Nationalspieler Philipp Collin gleich mit dem ersten Block gegen Masahiro Yanagida die Überlegenheit des VfB. Yanagida, Starspieler aus Japan, war mit 13 Zählern bester Punktesammler Bühls, aber letztlich war es zu wenig. „Wir sind ein junges Team, der Älteste ist erst 25”, sagte Yanagida (25). Bühls Trainer Ruben Wolochin versuchte immer wieder, durch Spielerwechsel etwas zu ändern. Doch davon ließ sich der Rekordmeister nicht aus der Ruhe bringen. Über den der Trainer auch noch selbstbewusst sagt: „Unsere Abwehr ist die beste in Europa.” Vital Heynen wechselte auch durch, aber nur, um seiner zweiten Garde die Chance zu geben, sich vor den 11 354 Zuschauern zu präsentieren. Einen Niveauabfall gab es nicht, im Gegenteil, ein 25:8 in einem Pokalfinale kommt einer Lehrvorführung gleich.