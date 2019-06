VfB holt Bredlow

Stuttgart.Nach dem Abschied von Ron-Robert Zieler hat der VfB Stuttgart Torhüter Fabian Bredlow (Bild) verpflichtet. Der 24-Jährige wechselt vom 1. FC Nürnberg zu den Schwaben und unterschrieb einen Vertrag bis zum 30. Juni 2022. „Fabian ist mit dem 1. FC Nürnberg in die Bundesliga aufgestiegen und hat auch in der vergangenen Saison seine Qualität unter Beweis gestellt“, sagte VfB-Sportdirektor Sven Mislintat in einer VfB-Mitteilung am Freitag. Der ehemalige U-20-Nationaltorhüter Bredlow kam in der vergangenen Saison zu 13 Bundesliga-Einsätzen.

Die Stuttgarter brauchten einen Ersatz für den früheren Nationaltorhüter Zieler, der zu Zweitliga-Konkurrent Hannover 96 zurückgekehrt war. „Der VfB ist ein toller Verein mit großen Ambitionen und ich freue mich sehr auf diese Herausforderung“, wurde Bredlow zitiert.

Außerdem gab VfB auch die Verpflichtung von Angreifer Hamadi Al Ghaddioui vom Zweitliga-Rivalen SSV Jahn Regensburg bekannt. Der Deutsch-Marokkaner unterschrieb einen Zweijahresvertrag. In der Vorsaison traf der 28-Jährige in 33 Zweitligaspielen elf Mal für Regensburg. dpa (Bild: dpa)

