VfB kassiert nächsten Dämpfer

Kiel.Der VfB Stuttgart steckt vor dem Topspiel gegen den Hamburger SV in der Krise. Nach einem Platzverweis für Daniel Didavi verloren die Schwaben bei Holstein Kiel mit 2:3 (0:1) und mussten im zweiten Spiel nach dem Re-Start die zweite Niederlage hinnehmen. Die Treffer von Nicólas González per Foulelfmeter (59. Minute) und Silas Wamangituka (87.) reichten nicht, um den nächsten Rückschlag Aufstiegskampf der 2. Liga zu vermeiden. Emmanuel Iyoha (7.), Jannik Dehm (78.) und Lion Lauterbach (79.) machten den zweiten Sieg der Kieler gegen die Stuttgarter in dieser Saison perfekt.

„Wir nehmen die positiven Sachen mit auf den Weg ins nächste Spiel gegen Hamburg – da geht’s um alles!“, versuchte VfB-Trainer Pellegrino Matarazzo nach vorne zu schauen. „Die Rote Karte war eine Schlüsselszene“, kommentierte Matarazzo den Platzverweis für Didavi. Nur vier Minuten nach einer Gelben Karte wegen Meckerns ließ sich der Spielmacher zu einem unnötigen Foul hinreißen – und sah daraufhin Gelb-Rot (45.). dpa

