VfB sorglos – aber trotzdem glücklich

Dresden.Einhundertprozentig zufrieden war Pellegrino Matarazzo nicht. Der Trainer des VfB Stuttgart freute sich zwar über den 2:0-Erfolg bei Schlusslicht Dynamo Dresden. Aber Matarazzo hatte sich ein bisschen mehr FC-Bayern-Mentalität von seinen im zweiten Durchgang etwas nachlässigen Spielern erhofft. „Ich hätte mir gewünscht, dass wir dann weitergemacht hätten, so ähnlich wie Bayern gestern auch seinen Gegner abgeschossen hat“, sagte der 42-Jährige mit Blick auf den 5:0-Sieg der Bayern gegen Fortuna Düsseldorf. Die Schwaben dagegen hatten es beim Tabellenletzten nach der Pause überraschend locker angehen lassen. „Dann sind wir leider in gewisser Weise in einen gewissen Verwaltungsmodus gekommen“, sagte Matarazzo. dpa

