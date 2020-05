VfB stärkt Matarazzo den Rücken

Stuttgart.Der kriselnde VfB Stuttgart stemmt sich mit aller Deutlichkeit gegen eine Trainerdiskussion. Egal ob die in Gefahr geratene Rückkehr in die Bundesliga gelingen sollte oder nicht: Die Schwaben werden mit dem erst im Winter verpflichteten Pellegrino Matarazzo in die nächste Saison gehen. „Hier ist intern ganz klar, dass Rino in jedem Fall unser Trainer ist nächstes Jahr“, sagte Sportdirektor Sven Mislintat am Montag. „Die Frage können wir uns echt sparen, auch wenn wir gegen den HSV und Dresden verlieren sollten, können wir uns das sparen.“

Nach zwei Niederlagen stehen die Schwaben im Topspiel am Donnerstag gegen Hamburg unter Druck. Verliert der VfB wie auch zuletzt in Kiel und Wiesbaden, würde der direkte Aufstieg nur schwer zu erreichen sein. Mit einem Sieg dagegen hätten die Stuttgarter weiter alles in der eigenen Hand.

Steigerung in Kiel erkennbar

Mislintat ist sich sicher, dass Matarazzo die Mannschaft optimal vorbereitet. „Rino macht einen herausragenden Job. Im Übrigen schätzt auch die Mannschaft Rino sehr.“ Aber die Mannschaft ließ nicht nur ihren Coach zuletzt im Stich. Auch wenn Mislintat und Matarazzo betonten, dass bei der 2:3-Niederlage in Kiel im Vergleich zum 1:2 in Wiesbaden eine Steigerung zu erkennen gewesen sei, bleiben Zweifel.

„Wir haben nie gesagt, dass das ein Selbstläufer wird, sondern jeder erwartet, dass das ein Selbstläufer wird“, sagte Mislintat. Die Stimmung könnte sich schnell drehen, aber nur bei einem Sieg gegen den HSV. „Fakt ist, das ist ein ganz wichtiges Spiel. Aber auch eine Riesenchance, sich zu rehabilitieren.“ dpa

