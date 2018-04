VfL Wolfsburg hofft gegen Augsburg auf Befreiungsschlag

Anzeige

ZIELSETZUNG: Die hochambitionierten Wolfsburger hoffen auf das Minimalziel: Klassenerhalt. Allerdings hatte der VW-Club vor der Saison ganz andere Ziele und wollte zumindest um die internationalen Plätze mitspielen. Augsburg galt im Sommer erneut als ein möglicher Abstiegskandidat, doch das Team von Trainer Manuel Baum könnte mit drei Punkten fast sicher für die neue Erstliga-Saison planen. «Der Klassenerhalt ist unsere deutsche Meisterschaft», erklärte der FCA-Coach.

ANGSTGEGNER: In sechs Heim-Begegnungen konnte der VfL nur einmal gegen Augsburg gewinnen. Am 5. Oktober 2014 schoss der heutige Schalker Naldo die Norddeutschen zum Erfolg. Zweimal endete die Partie zwischen den beiden Clubs mit einem Remis, dreimal siegte Augsburg. Am 28. Januar sorgten Halil Altintop und Dominik Kohr für einen 2:1-Erfolg in Wolfsburg.

PERSONAL: Wolfsburg plagt sich weiterhin mit Abwehrsorgen herum. Felix Uduokhai und John Anthony Brooks werden dem VfL auf jeden Fall fehlen. Defensivspieler Joshua Guilavogui droht ebenfalls auszufallen. Trainer Labbadia kündigte bereits an, dass Abwehrtalent Paul Jaeckel wieder in die Startformation rücken wird. Beim FCA kommt ein möglicher Einsatz von Torjäger Alfred Finnbogason wohl noch zu früh. Der Isländer konnte zuletzt nicht schmerzfrei trainieren.