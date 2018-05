Viel Arbeit im Urlaub: Favre soll BVB-Umbruch vorantreiben

Anzeige

Dortmund (dpa) - Am Mittwoch brach Lucien Favre in den wohlverdienten Urlaub auf, doch an Entspannung war bei dem Schweizer nicht zu denken. Schon an Bord des Flugzeugs beschäftigte sich der 60-Jährige intensiv mit seinem neuen Trainer-Job bei Borussia Dortmund.

Die Aufgabe wird für den akribischen Arbeiter sehr reizvoll, aber mindestens ebenso schwierig. Äußern will sich Favre über die kurze Stellungnahme aus der Pressemitteilung hinaus deshalb zunächst nicht zum BVB. Er will sich erst einmal ein genaues Bild verschaffen.

Die Aufgaben sind groß und vielfältig. Favre muss Mario Götze nach seiner WM-Ausbootung und den am Dienstag zurückgetretenen Kapitän Marcel Schmelzer wieder aufbauen. Er muss einen dringend nötigen personellen Umbruch vorantreiben. Und vor allem in ein zutiefst verunsichert und in sich offenbar nicht geschlossenes Team einen neuen Geist tragen. Der neue Trainer müsse dem Team «die Freude am Job zurückgeben», hatte Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke schon in der Vorwoche in der «Rheinischen Post» gesagt.