Viel Aufwand, kaum Lohn

Sinsheim.Individuelle Fehler haben den ersten Champions-League-Sieg der TSG Hoffenheim verhindert. Zwar schaffte der Fußball-Bundesligist im dritten Vorrunden-Spiel gegen Olympique Lyon ein spätes 3.3-Unentschieden – der Achtelfinal-Einzug ist trotzdem in ganz weite Ferne gerückt. Das nächste Match auf europäischer Bühne bestreitet die TSG am 7. November (21 Uhr) – dann in Lyon.

Die starke Offensiv-Achse der Franzosen um Memphis Depay, Bertrand Traore und Tanguy Ndombele zeigte gleich zu Beginn ihre Klasse. Mit schnellen Kombinationen kam das verspielte Trio zu vielversprechenden Situationen. Schon in der dritten Minute hatte Traore die Führung auf dem Fuß – zielte aber knapp neben den Kasten von TSG-Torhüter Oliver Baumann.

Bei der TSG saß Reiss Nelson, der beim 3:1 in Nürnberg zwei Treffer erzielt hatte, zunächst auf der Bank, dafür stand der frühere Lyon-Profi Ishak Belfodil nach überstandenen Magen-Darm-Problemen in der Startformation. Kurz vor dem Spiel unterhielt sich der algerische Nationalspieler, der in Lyon die ersten Schritte als Profi gemacht hat, intensiv mit Lyons Torhüter Anthony Lopes – im Spiel hielt sich Belfodil dann zunächst zurück, ehe er in der 18. Minute erstmals in Schussposition kam – den Ball aber zu hoch ansetzte. Zwei Minuten später hätte der Angreifer treffen müssen. Nach Zuspiel von Adam Szalai wackelte ihm jedoch der Fuß.

Aussetzer von Vogt

In der Folge belauerten sich beide Teams. Der Tabellenfünfte der französischen Liga versuchte immer wieder, seine schnellen Angreifer einzusetzen. Die Kraichgauer waren um Kontrolle bemüht. Doch dann unterlief Kapitän Kevin Vogt kurz vor dem Strafraum ein fataler Patzer, den der quirlige Traore eiskalt zur 1:0-Führung ausnutzte (27.). Olympique jubelte. Hoffenheim war geschockt. Nach dem Auftakt-Remis in Donezk und dem unglücklichen 1:2 gegen Manchester City stand die Elf von Trainer Julian Nagelsmann nun mit dem Rücken zur Wand. Doch die TSG steckte nicht auf. Andrej Kramaric gelang der schnelle Ausgleich (33.). Der Bundesligist setzte nach, fuhr einen Angriff nach dem anderen. Der zweite Treffer sollte her. Unbedingt. Belfodil scheiterte in der 38. Minute auch mit seinem dritten Versuch an Lopes. Lyon wackelte jetzt bedenklich. Hoffenheim betrieb viel Aufwand – doch die Belohnung fehlte. Sie kam im zweiten Abschnitt, als Kramaric nach einer Flanke von Kerem Demirbay zum 2:1 vollstreckte (47.). Doch dann schockte Ndombele die TSG mit dem Ausgleich (59.). Dabei machten Torhüter Baumann und Vogt keine gute Figur. Und es wurde noch schlimmer. In der 67. Minute patzte Kevin Akpoguma im Zweikampf mit Depay, der den dritten Olympique-Treffer setzte. In der 85. Minute hatte Hoffenheim Pech, dass es ein einem Handspiel von Denayer keinen Strafstoß gab. In der Nachspielzeit rettete Joelinton das Remis.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 24.10.2018