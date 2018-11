Viel Frust im Slalom

Levi.Als sich Felix Neureuther nach seiner Operation am gebrochenen Daumen mit einem Foto aus dem Krankenhaus meldete, war der Sonntag für die Slalom-Fahrer schon endgültig verhagelt. Nur Minuten zuvor war auch Fritz Dopfer in Levi beim ersten Herren-Weltcup des WM-Winters kurz vor dem Ziel an einem Tor vorbei gerauscht. Zuvor war das auch dem bis dahin überraschend starken Anton Tremmel passiert. Von den sieben deutschen Startern des Deutschen Skiverbands sammelte beim Sieg von Marcel Hirscher aus Österreich deswegen am Ende einzig Sebastian Holzmann auf Rang 23 Weltcup-Zähler.

Entsprechend bedient war der Alpinchef. „Das ist einfach zu wenig für uns“, sagte Wolfgang Maier. „Das Team muss lernen, dass sie sich nicht immer auf den Felix Neureuther verlassen können. Das ist die Message Nummer eins.“ Der so stark eingeschätzte Linus Straßer verpasste gar den zweiten Lauf.

Zu große Schmerzen

Bis Freitag sah es noch so aus, als sei Neureuther in Levi nach 371 Tagen ohne Weltcup-Rennen wieder am Start. Sein Kreuzbandriss ist verheilt, die Trainingsform stimmte – doch dann blieb Deutschlands bester Skirennfahrer mit dem Daumen in einem Schneeloch vom Vortag hängen. Gebrochen und ausgekugelt lautete die Diagnose. Am Samstag probierte es der 34-Jährige mit viel Tape um Handschuh und Stock, aber es machte vor lauter Schmerzen keinen Sinn. dpa

