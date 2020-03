Vier Sterne für das Maimarkt-Turnier

Mannheim.Das Mannheimer Maimarkt-Reitturnier erfährt bei seiner 57. Auflage eine Aufwertung: Erstmals wird eine der traditionsreichsten und renommiertesten Reitsportveranstaltungen Deutschlands als Vier-Sterne-Springturnier ausgeschrieben – und das im Olympia-Jahr 2020. „Das ist ein Knaller, davon gibt es in Deutschland im Freien insgesamt nur sieben“, sagt Turnier-Chef Peter Hofmann nicht ohne Stolz. Das „Upgrade“ des Springturniers wird durch eine Erhöhung des Preisgeldes möglich, hat Peter Hofmann doch die Dotierung dem Vier-Sterne-Status angepasst.

Der Auftakt der „grünen Saison“ findet an zwei Wochenenden statt: Am 25./26. April sowie vom 1. bis 5. Mai. An den beiden ersten Turniertagen satteln im MVV-Reitstadion die älteren Semester. In der zweiten Veranstaltungsphase dürfen sich die Zuschauer über Reitsport der Spitzenklasse im Springen, in der Dressur und bei den Dressurreitern mit Handicap freuen. Tribünentickets (10 - 15 Euro) gibt es über die Mannheimer Ausstellungsgesellschaft (Telefon 0621/42 509-22). red

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 05.03.2020