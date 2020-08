„Virtueller“ Marathon

Laufen in kleinen Gruppen ist beim „virtuellen“ Marathon möglich. © Hannig

Vor einigen Wochen musste der Mulfinger Ventilatorenhersteller bekanntgeben, dass der traditionelle ebm-papst-Marathon 2020 aufgrund von Covid-19 nicht stattfinden kann. Doch statt des „realen“ Marathons in Niedernhall gibt es nun eine „virtuelle“ Alternative.

Viele Rückmeldungen des Bedauerns erreichten ebm-papst nach der Absage des Jubiläumsmarathons, denn bereits 25. Mal hätte die Veranstaltung am letzten Sommerferien-Wochenende im September stattfinden sollen. Kurzerhand suchte das Organisationsteam des Technologieführers nach einer Alternative – und fand eine digitale Lösung. Vom 11. bis 13. September 2020 startet nun erstmals in Hohenlohe eine virtuelle Laufveranstaltung.

Um teilnehmen zu können genügt eine Anmeldung auf der Internetseite des ebm-papst-Marathons und die passende App auf dem Smartphone. Am Marathon-Wochenende kann dann jeder einfach und zu jeder Uhrzeit auf seiner eigenen Wunschstrecke starten. Angebotene Disziplinen sind Nordic Walking, Zehn-Kilometer-Lauf, Halbmarathon und Marathon. „Die App ist natürlich keine echte Alternative für das Lauffeeling beim realen ebm-papst Marathon“, sagt Joachim Süssmuth vom TSV Niedernhall. „Aber diese virtuelle Möglichkeit wird die Sportler am Laufwochenende im Kochertal und an anderen Orten sichtbar machen. Ich denke, jeder wird stolz sein, ein Shirt der vergangenen Laufevents zu tragen und zu versuchen, seine persönliche Bestzeit zu halten.“

Mit der kostenlosen „mika:timing“-App ist es den Teilnehmern möglich, ihre Zeit zu stoppen und virtuell am Event teil zunehmen. Dazu wird die Veranstaltung „ebm-papst Marathon“ in der App ausgewählt, im Bereich „Mein Rennen“ das Tracking gestartet und schon kann der persönliche Lauf beginnen. Familie und Freunde können die Läufer per Smartphone verfolgen. Und wie immer gilt dies auch auf den Social-Media-Kanälen des Veranstalters. Hier können die Teilnehmer Bilder Videos und Kommentare von ihrem persönlichen Laufereignis mit der Gemeinschaft teilen.

Unter allen Teilnehmern verlost der Motoren- und Ventilatorenhersteller 25 Freistarts für den 25. „realen“ Marathon, der nun 2021 in Niedernhall stattfinden soll. hh

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 27.08.2020