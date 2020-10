Virus bremst Gegner der Löwen aus

Mannheim.Im ersten Gruppenspiel der neu gegründeten European League wollten die Handballer der Rhein-Neckar Löwen eigentlich Wiedergutmachung für das bittere 23:28 gegen den SC DHfK Leipzig vom vergangenen Donnerstag betreiben. Doch daraus wurde nichts: Die für Dienstagabend (18.45 Uhr) vorgesehene Partie gegen den slowenischen Erstligisten RK Trimo Trebnje wurde zwei Stunden vor dem Anpfiff abgesagt. Der Grund: Im Team der Slowenen hatte sich ein Spieler nachweislich mit dem Coronavirus infiziert.

Bis zum Dienstagmittag lief eigentlich alles nach Plan. Das Team aus Trebnje war am Vortag mit dem Bus eingetroffen, die ganze Delegation der Slowenen war noch am Sonntag auf das Coronavirus getestet worden – alle Untersuchungen fielen dabei negativ aus und wurden den gastgebenden Löwen den Regularien entsprechend vorgelegt. Am Montagabend ging auch die obligatorische Trainingseinheit der Gästemannschaft in der Mannheimer SAP Arena über die Bühne.

Kein Kontakt zu den Gästen

Am Dienstag klagte ein RK-Spieler nach dem Mittagessen dann allerdings über Fieber und Husten, zwei der typischen Symptome der durch das Coronavirus ausgelösten Covid19-Erkrankung. Ein von einem Arzt entnommener Abstrich erbrachte dann den positiven Befund, das Mannheimer Gesundheitsamt untersagte daraufhin die Austragung der Partie in der SAP Arena.

Für die Löwen blieb die Absage ohne größere Folgen, das Team hatte keinen Kontakt zum Gegner. Trainer Martin Schwalb setzte statt des Spiels in Mannheim eine Einheit im Kronauer Trainingszentrum an. Der Bundesligist muss am Sonntag zum HC Erlangen. Für das Team aus Trebnje um ihren Trainer und früheren Weltklasse-Spielmacher Uros Zorman geriet die umgehende Heimreise im Mannschaftsbus allerdings zu einer Fahrt ins Ungewisse. Da die Slowenen schon auf der Hinfahrt den Bus benutzten und im Hotel sowie in der Trainingshalle engen Kontakt hatten, muss mit weiteren Infektionen gerechnet werden.

