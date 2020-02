Vollblut-Profi Chad Billins ist bereit

Mannheim. Die Zeit des Wartens wegen der Länderspielpause ist vorbei. Am Donnerstag geht es endlich in der Deutschen Eishockey Liga weiter. Für die Fans, die Adler Mannheim und Chad Billins. Die Adler erwarten die Nürnberg Ice Tigers in der SAP Arena.

Verteidiger Billins stand bislang in 27 der 43 Spiele auf dem Eis. Zuletzt am 19. Januar, beim 4:0-Sieg über Augsburg. Davor und danach

...