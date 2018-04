Voller Vorfreude – und bereit für etwas Großes

Anzeige

Die Kreativ- und Offensivabteilungen beider Teams können sich sehen lassen. Forsberg, Timo Werner, Naby Keita, der Franzose Jean-Kévin Augustin und Marcel Sabitzer bei den Leipzigern, die sich von den Dauerdiskussionen um einen neuen Vertrag oder aber einen vorzeitigen Wechsel von Hasenhüttl nach dieser Saison nicht ablenken lassen will.

Bei Marseille heißen sie Florian Thauvin – sein Einsatz ist wegen Oberschenkelproblemen allerdings ungewiss –, Lucas Ocampos – er schoss in den vergangenen vier Europa-League-Spielen von Marseille drei Tore, Maxime Lopez – geboren in Marseille – und Dimitri Payet – Vizeeuropameister und einer der Heroen der Équipe Tricolore bei der Heim-EM vor zwei Jahren. „Payet verfügt noch immer über ein magisches Ballgefühl, und seine Freistöße könnten sich in den letzten Runden als entscheidend herausstellen“, schreibt die UEFA.

RB ist also gewarnt. Erst recht, nachdem die Mannschaft sowohl gegen Neapel als auch gegen St. Petersburg nach guten Hinspielergebnissen jeweils noch gewaltig zittern musste. dpa

