Volles Programm für den Meister: Empfang, Autokorso, Fan-Feier

Die Adler Mannheim sind Meister in der Deutschen Eishockey Liga (DEL). Die Mannheimer setzten sich in einem packenden Spiel am Freitagabend mit 5:4 in der Overtime gegen den EHC München durch. Wir begleiten die Adler durch das Wochenende voller Fan-Jubel und öffentlicher Auszeichnungen.



© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 18.04.2019