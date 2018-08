Volles Risiko bleibt unbelohnt

Anzeige

Glasgow.Marcel Nguyen zuckte ein wenig mit den Schultern. Der Turner verpasste am Sonntag bei den Europameisterschaften in Glasgow am Boden bei seinem Jubiläum seine insgesamt achte EM-Medaille. An den Ringen turnte er als Sechster – fast wie erwartet – am Podest vorbei. Es war das 20. EM-Finale seiner Karriere, in der der Olympia-Zweite zuvor drei Titel und insgesamt sieben Medaillen erkämpft hat.

An den Ringen reichte seine recht saubere Übung mit 14,066 Punkten aufgrund des im Vergleich zur Konkurrenz zu geringen Schwierigkeitsgrades nicht für die ersehnte Plakette. Den Sieg holte sich zum vierten Mal in Serie mit 15,466 Zählern Olympiasieger Eleftherios Petrounias aus Griechenland. Ein wenig mehr hatte sich der 30 Jahre alte Routinier der deutschen Riege am Boden vorgenommen. Eine neue Übung, zwei Zehntelpunkte schwieriger als im Vorkampf – er ging volles Risiko und landete mit 14,066 Punkten auf dem sechsten Platz.

Rang sechs am Boden

„Ich wusste, ich kann in diesem Feld nur etwas erreichen, wenn alles perfekt klappt. Das war auf den ersten Bahnen nicht der Fall. Da müssen die Stände exakter sein“, sagte er.