Vollgas statt geplanter Wettkampfpause

Die Triathleten hatten unter den Sportlern bisher das große Nachsehen in der Coronapandemie. Während diverse andere Sportarten nach und nach wieder Wettkämpfe bestreiten konnten, herrschte im Triathlon in den vergangenen Monaten Stille. Erst in den vorigen Wochen wurden einige Veranstaltung genehmigt und durchgeführt.

Nachdem alle geplanten Meisterschaften abgesagt und auch die Bundesliga-Saison bisher mit virtuellen und dezentralen Wettkämpfen ausgetragen wurde, hofften die beiden für den SV Würzburg 05 startenden Triathleten Lisa Heinrichs und Julian Müller aus Gerchsheim noch auf das ein oder andere regionale Rennen. „Wir haben das ganze Jahr versucht, das Beste aus den Bedingungen zu machen und im Training weiter hart gearbeitet. Das möchte man dann gerne einmal im Wettkampf zeigen können“, ragte Müller.

Zunächst standen die Vorzeichen für den Bergsee Triathlon Ratscher in Thüringen gut. Die Veranstalter vom Triathlonclub Suhl hatten ein Hygienekonzept ausgearbeitet, um den Wettkampf trotz der Pandemie durchführen zu können. Doch dann sperrte das Landratsamt Hildburghausen den See für Veranstaltungen. Aber das Organisationsteam gab nicht auf und erhielt drei Tage vorher letztendlich doch die Genehmigung. „Wir haben nicht mehr damit gerechnet, dass der Wettkampf tatsächlich stattfindet und normal weiter trainiert. Die Vorbereitung in der Wettkampfwoche lief daher nicht nach Plan“, erklärte Heinrichs. Dennoch zeigt vor allem Heinrichs eine gute Leistung. Es galt eine Kurzdistanz mit 1,5 Kilometer schwimmen im Bergsee, 40 Kilometer Radfahren und einen anschließenden Zehn-Kilometer-Lauf mit vielen Wendepunkten entlang des Bergsees Ratscher zu absolvieren.

Mit neuer Bestzeit

Das fehlende Schwimmtraining, bedingt durch die geschlossenen Schwimmbäder zu Beginn der Pandemie, machte sich bei Lisa Heinrichs in ihrer ohnehin schwächeren Disziplin bemerkbar. Dennoch hielt sie den Rückstand zu ihren Konkurrentinnen gering. Mit einer guten Rad- und Laufleistung schaffte Heinrichs nicht nur den zweiten Platz im Frauenfeld, sondern in 2:15:52 Stunden auch eine neue Kurzdistanz-Bestzeit. „Die Routine hat durch die lange Wettkampfpause gefehlt, aber ich bin zufrieden mit dem Ergebnis. Ich hatte mir einen Podiumsplatz vorgenommen und das hat geklappt“, freute sich Heinrichs.

Julian Müller zeigt insgesamt eine solide Leistung. „Die Laufleistung passt aber beim Radfahren habe ich mir mehr erhofft“, merkt Müller nach dem Wettkampf an. Mit einer Gesamtzeit von 2:03:25 Stunden und der schnellsten Laufzeit aller Athleten verpasste er das Podium auf demvierten Platz in einem stark besetzten Feld nur knapp. Platz 1 belegte der Profitriathlet und Lokalmatador Henry Beck vom HSV Weimar, der als einziger Athlet unter der Zwei-Stunden-Marke blieb.

Normalerweise würden Heinrichs und Müller im September eine Saisonpause einlegen. Durch den späten Saisoneinstieg steht am kommenden Wochenende für die beiden Studenten allerdings schon der nächste Wettkampf an. Beim Triathlon Alzenau gehen Heinrichs und Müller über die Sprintdistanz an den Start. „Die Saison hat gerade erst angefangen“, scherzt Müller. LiH

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 08.09.2020