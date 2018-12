Vom Hundertsten ins Tausendste

Im Kammertheater der Staatstheater Stuttgart ging als erste Uraufführung unter dem neuen Intendanten Burkhard C. Kosminski das zweite Theaterstück des 36-jährigen gebürtigen Grazers Clemens J. Setz über die Bühne, der, nach dem Studium von Mathematik und Germanistik, als Übersetzer und freier Schriftsteller in Graz lebt.

„Die Abweichungen“ heißt dieses pseudophilosophische Werk des mehr als Erzähler und Romancier bekannten Autors. Jennifer heißt eine Putzfrau, die sich umgebracht hat und tot in der Besenkammer liegt.

Es kommt zum Eklat

Sie, genauer gesagt, Modelle der Wohnungen, in denen sie gearbeitet hat, sind auslösendes Moment des ganzen, pausenlos rundeindreiviertel Stunden dauernden Spektakels. Und weil diese Modelle von der Wirklichkeit in Details abweichen, heißt dieses Drama „Die Abweichungen“.

Als dann diese Modelle auch noch in einer Ausstellung präsentiert werden, kommt es zum Eklat. Fühlen sich doch einige der Bewohner durch die Abweichungen zutiefst betroffen. Von fern lässt die „Trilogie des Wiedersehens“ von Botho Strauß grüßen.

Ein einziges Chaos

Die ganze Geschichte gleicht einem einzigen Chaos, in dem man sich nur schwer zurechtfindet. Das gilt sowohl für den verworrenen Text als auch für die verwirrende Handlungsführung.

Sozusagen in einem Aufwasch kommt der Autor vom Hundersten ins Tausendste und nimmt alles mit, was so am Mainstream liegt. Da dürfen dann auch, an den Haaren herbeigezogen„Kindervergasungen im Dritten Reich und Migranten heute nicht fehlen.

Dazu tritt ein schwules Pärchen auf und eine Frau pflegt ihren dementen Mann und erinnert sich an vergangene Zeiten. Und was wäre das Ganze, wenn es nicht auch noch eine Liebesgeschichte gäbe, die wohl happy endet. „So geht’s dahin“, wie einmal der demente Hans Schab in einem lichten Moment zu Recht sagt. Denn es geschieht viel in dieser Uraufführung – und doch passiert im Grund nichts in dieser Vorstellung, in der häufig simultan, besser gesagt, durcheinander gesprochen, aber nichts Wesentliches gesagt wird.

Eine moderne, aus waag- und senkrecht angeordneten Brettern und ein paar Würfeln bestehende Konstruktion, die noch am ehesten als Ausstellungsraum durchgehen kann, das ist die von Silvia Merlo und Ulf Stengl gestaltete offene Bühne. Die Protagonisten treten zunächst in weißen Schutzanzügen auf, dann greift die Kostümbildnerin Lydia Kirchleitner zu Alltagskleidung, zeigt sie aber auch in weißer oder schwarzer Unterwäsche.

Zwei männliche Eltern

Zwei der neun Schauspieler – zu denen noch die „Stimme des Autors“ aus dem Off kommt – sind mit jeweils zwei Rollen betraut. Katharina Hauter ist eine Besucherin der Ausstellung und die Frau des Geschichtslehrers Franz Kaindl, den Sven Prietz verkörpert. Julius Forster tritt als Assistent auf und flirtet als Tom Kaindl mit Josephine Köhler, die zugleich die Kuratorin gibt, in der Rolle der Emily Oesterle.

Die hat gleich zwei männliche Eltern in Gestalt von Boris Burgstaller als Walter Oesterle und in der von Reinhard Mahlberg als Adam Oesterle.

Ein die Zuschauer berührendes Ehepaar stellen Peter Rühring als dementer Hans Schab und Anke Schubert als seine ihn umsorgende Ehefrau Ulrike auf die Bühne. Und dann geistert auch noch Verena Buss als Mutter der Kuratorin herum.

Vergebliche Liebesmüh’

Der Regisseur Elmar Goerdan hatte es bei dieser Textvorlage von vornherein schwer, auf den sprichwörtlichen grünen Zweig zu kommen. Er bemühte sich aus dem Ganzen eine sehens- und hörenswerte Theatervorstellung zu machen, indem er auf Aktionen setzte.

Doch seine Rettungsversuche waren vergebliche Liebesmüh’.

Dieter Schnabel

© Fränkische Nachrichten, Montag, 10.12.2018