Vom Lehrling zum Krisen-Manager

München.In seinen ersten 100 Tagen als Bayern-Vorstand fühlte sich Oliver Kahn manchmal wie im „Katastrophenfilm“. Bis zur Corona-Krise lief bei der Rückkehr zum Rekordmeister alles „planmäßig“. Doch dann musste der 50-Jährige, der seit 1. Januar Mitglied in der Münchner Führungsetage ist, aus der Lernphase in die Verantwortung treten. „Natürlich war ich auf diese Herausforderung in meiner neuen Rolle beim FC Bayern nicht vorbereitet“, erklärte Kahn. „Aber ich nehme diese Aufgabe an, so wie wir alle. Wir sind gefordert, den Verein durch diese Krise zu steuern.“

Für Kahn und die Führung geht es darum, die wirtschaftlichen Auswirkungen zu minimieren und trotzdem wegweisende Schritte für die Zukunft zu gehen. Als „optimal“ stufte Ex-Präsident Uli Hoeneß Kahns Einstand ein. „Er hat alle meine Erwartungen zu 100 Prozent erfüllt. Und ich bin sehr optimistisch, dass es die total richtige Entscheidung war, Oliver da einzubauen. Das sieht man schon jetzt.“

Bevor Kahn im Krisen-Management gefordert war, verlief der von Karl-Heinz Rummenigge angekündigte „Onboarding-Prozess“ wie angedacht. Nach seinem ersten Monat schwor Kahn Mitarbeiter per E-Mail ein. „Es ist ein besonderes Gefühl, wieder heimgekommen zu sein, und ich freue mich darauf, die einzigartige Erfolgsgeschichte des Clubs gemeinsam mit Ihnen fortzuschreiben.“ In Gesprächen, so wird berichtet, trat sehr strukturiert auf. In der Öffentlichkeit hielt er sich lange zurück – bis die Prüfung in einer gesellschaftlich schwierigen Zeit folgte.

„Epochale Erlebnisse bringen es mit sich, dass wir innehalten und reflektieren“, sagte der frühere Nationaltorhüter. Es gebe auch „ein Leben nach dieser Krise. Niemand kann zum jetzigen Zeitpunkt glaubwürdig vorhersagen, wie sich unser Leben und die Fußballwelt verändern werden. Vielleicht wissen wir es wieder mehr zu schätzen, was den Fußball im Kern ausmacht, nämlich Spaß, positive Emotionen und gemeinsame Erlebnisse und nicht Hass, Pöbeleien und Gewalt.“

Wie stark er in die Planungen eingebunden ist, zeigten die neuen Verträge für Hansi Flick und Thomas Müller. Beide Botschaften durfte er mit verkünden. Die Laufzeiten dokumentierte Einigkeit des Gremiums, denn deren Ende fällt schon in die Zeit von Kahn als Boss. Flick berichtete von „vertrauensvollen, sehr guten Gesprächen“ mit Kahn und den anderen Vorgesetzten.

Gespräche über Torwartposition

In diesem Gremium dürfte auch über Manuel Neuer gesprochen werden. Kahn ist prädestiniert für eine Einschätzung, schließlich kennt er die Position wie kein anderer im Club, spielte selbst bis ins Alter von fast 39. Sollte Neuer seinen 2021 auslaufenden Vertrag bis 2025 verlängern, wäre er 39 Jahre alt. „Generell können Torhüter, wie ich ja auch selbst gezeigt habe, natürlich bis ins hohe Alter spielen. Es ist dann aber schon eine große Herausforderung, das hohe Niveau zu halten“, sagte Kahn. Der Neuzugang des designierten Nachfolgers Alexander Nübel im Sommer muss bei der Planung auch bedacht werden. dpa

