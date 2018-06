Vom OP-Saal zum DM-Titel

Anzeige

Balve.Vor kurzem ging es noch um Leben und Tod – bei der deutschen Meisterschaft nur um einen Titel. Sechs Wochen nach einer Not-Operation gewann der Springreiter Mario Stevens völlig unerwartet den Titel und konnte es selber nicht fassen.

„Bei mir war ein Magengeschwür geplatzt“, berichtete der 35-Jährige aus dem niedersächsischen Molbergen: „Ich musste sofort operiert werden.“ Die dramatische Rettung im Krankenhaus gelang. Schnell durfte er die Intensivstation verlassen. Und schon drei Wochen später saß Stevens wieder im Sattel. Der Profi ist hart im Nehmen.

Doch die völlig überraschende Meisterschaft des Springreiters ist auch in anderer Hinsicht eine ganz besondere. Denn das Pferd, das ihn in vier Runden ohne Abwurf zum Sieg in Balve trug, besitzt er erst seit wenigen Wochen.