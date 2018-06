Vom Trainingspartner zum Gegner: Marterer fordert Nadal

Anzeige

Paris (dpa) - Fünf Jahre ist es her, da durfte Maximilian Marterer als Trainingspartner Rafael Nadal bei den French Open einschlagen und konnte sein Glück kaum fassen.

An diesem Montag geht mit dem Achtelfinale gegen den in Paris nahezu Unbezwingbaren wieder ein Traum für den deutschen Tennis-Aufsteiger in Erfüllung. «Ich habe immer zu Rafa aufgeschaut. Ich sehe es als Chance an, ihm ein paar Probleme zu bereiten», sagt der 22-Jährige. «Es spricht vielleicht nicht viel für mich. Aber ich habe schon gezeigt, was ich kann.»

Beim ersten Training 2013 sei er schon nach der einen Stunde «blau» gewesen, erzählte der Nürnberger. Nadal kann sich nicht mehr daran erinnern, wie ihm der damalige Junior zwei-, dreimal als sogenannter Hitting Partner diente - einmal, so erinnert sich Marterer, sogar vor einem großen Match gegen Novak Djokovic auf dem Court Philippe Chatrier, dem Centre Court im Stade Roland Garros. Ein paar Tipps gab es vom Meister der roten Asche, noch ein paar mehr - auch bei einem Wiedersehen in Stuttgart - zudem von Nadals Onkel und Trainer Toni.