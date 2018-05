Von der Heiligen Stadt in die Wüste

Anzeige

Jerusalem.Die Altstadt von Jerusalem bietet die beeindruckende Kulisse, tausende Polizisten, Spezialeinheiten und private Wachmänner sollen Sicherheit gewähren, weltweit werden eine Milliarde TV-Zuschauer erwartet: Das 27 Millionen-Spektakel Giro d’Italia, das am Freitag mit einem 9,7 Kilometer langen Prolog auf hügeligem Terrain in der Heiligen Stadt startet, stellt die Organisatoren in der Krisenregion vor größte Herausforderungen. Genaue Zahlen der eingesetzten Sicherheitsbeamten werden nicht genannt.

Für den viermaligen Zeitfahr-Weltmeister Tony Martin, den prominentesten der fünf deutschen Teilnehmer, war der besondere Startort mit ein Grund für seine Zusage. „Ich war noch nie in Israel, und dieser Giro-Beginn dient sicher auch der Völkerverständigung“, sagte Martin. In Sicherheitsfragen vertraut der Wahl-Schweizer „zu 100 Prozent“ den Vorkehrungen der Organisatoren: „Ich hoffe, das werden schöne und friedliche Tage.“ Die Gefahrenlage bewerte der Katusha-Profi nicht höher als „bei einem Tour-de-France-Finale auf den Champs Elysées in Paris“.

Seit Jahren kommt es auch in Jerusalem immer wieder zu Messerattacken von Palästinensern. Die Sicherheitslage ist daher auch an normalen Tagen angespannt – und umso mehr bei einer Großveranstaltung wie dem 101. Giro d’Italia. Auch bei wütenden Protesten an der Gaza-Grenze kommt es seit Wochen zu Konfrontationen israelischer Soldaten mit Palästinensern. Dabei gab es auf der palästinensischen Seite schon fast 50 Tote und Tausende Verletzte.