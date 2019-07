Von Löwen zu den Zauberern

Der 2,08 Meter große Deutsche Dejan Kovacevic wird in der kommenden Bundesliga-Saison für die Hakro Merlins Crailsheim auflaufen und auf der Center-Position eingesetzt. Von 2015 bis 2017 stand er beim aktuellen deutschen Meister FC Bayern München Basketball unter Vertrag, wechselte dann in der Saison 2017/2018 zu s.Oliver Würzburg und machte durch überzeugende Leistungen einige Scouts auf sich aufmerksam. Den knapp 100 kg schwere Big Man zog es in der vergangenen Spielzeit zu den Basketballlöwen Braunschweig, wo er unter Headcoach Frank Menz in 17 Spielen eine kleinere Rolle der Rotation einnahm.

Bei den Zauberern will sich Kovacevic nun weiterentwickeln. „Dejan ist ein talentierter Big Man, der verschiedene Rollen auf dem Feld einnehmen kann und passt sehr gut in unser System. Außerdem arbeitet er sehr hart, um sich als Basketballer weiterzuentwickeln“ , sagt Merlins Coach Tuomas Iisalo über den Neuzugang.

Ein anderer Center wird die Crailsheimer verlassen. Philipp Neumann wird nach zwei erfolgreichen Merlins-Jahren keine weitere Spielzeit mehr für die Zauberer auflaufen. Neumann war Teil des Aufstiegsteams 2017/2018 und feierte beim „Wunder von Würzburg“ den Klassenerhalt mit den Merlins. anu

