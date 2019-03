Von Rekordkulisse beflügelt

FC Würzburger Kickers – TSV 1860 München 2:1

Würzburg: Bätge, Kaufmann, Baumann (85. Skarlatidis), Sontheimer (88. Hajtic), Elva, Ademi, Hägele, Bachmann, Schuppan, Kurzweg, Göbel.

München: Hiller, Weber, Lex (61. Kindsvater), Mölders, Owusu, Wein, Karger (76. Ziereis), Bekiroglu (46. Berzel), Paul, Lorenz, Steinhart.

Tore: 1:0 (20.) Ademi, 2:0 (27.) Elva, 2:1 (31.) Lex. – Schiedsrichter: Florian Lechner (Hornstorf). – Zuschauer: 10 006 (ausverkauft).

Die Erleichterung auf Seiten der Würzburger Kickers war groß: Nach zuletzt zwei punkt- und torlosen Spielen vor eigenem Publikum fuhren die Mainfranken am Samstag gegen den TSV 1860 München wieder drei Punkte in der heimischen „Flyeralarm-Arena“ ein.

Der Rahmen für das Ende der „Mini-Heimkrise“ hätte besser nicht sein können: Mit 10 006 Zuschauern war das Stadion erstmals in dieser Saison ausverkauft. Und der Gegner war kein Geringerer als Ex-Bundesligist „Sechzig“ München. „Ich habe mich riesig gefreut, dass wir mal ein Spiel vor größerer Kulisse gewonnen haben. Das haben wir in den letzten Jahren nicht immer geschafft, wenn mal mehr Leute hier waren“, sagte Kapitän Sebastian Schuppan nach dem Spiel. „Wir haben den Leuten heute gezeigt, dass es sich lohnt auch mal öfter vorbei zu schauen.“

Besonders in der ersten Hälfte bewies die Elf von Trainer Michael Schiele mit einer engagierten Leistung, dass sie die kleine Durststrecke am Dallenberg unbedingt beenden wollte. „In den ersten 25 Minuten zeigte Würzburg mehr Präsenz und Leidenschaft“, hatte auch 1860-Trainer Daniel Bierofka erkannt. Ähnlich sah es Kickers-Trainer Michael Schiele: „Wir waren gleich gut auf dem Platz, hatten wichtige Ballgewinne und Umschaltaktionen.“

Überzeugende Leistung

In der Tat überzeugten die Kickers, wie zuletzt in Braunschweig und Meppen, spielerisch und suchten von Beginn an mutig den Weg nach vorne. Im Gegensatz zu den Auswärtspartien „belohnten“ sich die „Rothosen“ diesmal aber auch und zeigten die nötige Effektivität vor dem gegnerischen Tor: Orhan Ademi besorgte nach schöner Außenristvorlage von Patrick Göbel die verdiente Führung (20.). Caniggia Elva legte nur sieben Minuten später nach und bestätigte mit einem starken Auftritt seine blendende Form aus den vergangenen Spielen. Entsprechend gelöst war der Kanadier nach der Begegnung: „Heute war ein perfekter Tag. Die letzten Spiele liefen sehr gut für mich. Ich muss zeigen, was ich kann und will jetzt einfach weiter so machen.“

Der Salto-Jubel des 22-Jährigen nach seinem Tor war ein weiteres „Schmankerl“ fürs Publikum im bayerischen Duell. „Dass der ’Cani’ noch so einen Rückwärtssalto macht, bewegt vielleicht den ein oder anderen, demnächst noch mal zu kommen. Vielleicht ist ja als nächstes eine Schraube drin“, scherzte Kapitän Sebastian Schuppan.

Der überraschende Anschlusstreffer durch Stefan Lex (31.) brachte die Kickers nur kurz aus der Ruhe. In der zweiten Hälfte verteidigten die Mainfranken den Vorsprung dann souverän„Ich finde, wir waren heute sehr griffig und haben dem Gegner nur wenige Chancen erlaubt“, meinte Sebastian Schuppan. Mit dem Heimerfolg schraubte der FWK sein Punktekonto auf 41 hoch – was aktuell den fünften Tabellenplatz bedeutet. Der Klassenerhalt sollte somit nun in trockenen Tüchern sein.

Im nächsten Spiel gegen Sonnenhof Großaspach kehren die zuletzt gesperrten Dave Gnaase, Phil Ofosu-Ayeh und Patrick Breitkreuz zurück ins Team. Da zuletzt besonders Patrick Sontheimer bei seinen Startelfeinsätzen überzeugte, wird spannend zu beobachten sein, wie Trainer Michael Schiele mit diesem „Luxusproblem“ umgehen wird.

Am Samstag genoss die Mannschaft erst einmal den Moment: „Wir haben zuletzt of sonntags gespielt und werden das heute mal nutzen, um ein bisschen rauszugehen“, ließ Sebastian Schuppan durchblicken, dass dieser Sieg auch entsprechend gefeiert wurde.

