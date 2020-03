Von Verletzungen arg gebeutelt

Das Spitzenspiel des 22. Spieltages der Basketball-Bundesliga findet am Sonntag in Ilshofen statt. Um 18 Uhr tritt Alba Berlin in der Arena Hohenlohe beim Überraschungsteam Hakro Merlins Crailsheim an.

Bei beiden Mannschaften gibt es in Sachen Aufstellung einige Fragezeichen. Sowohl die Crailsheimer als auch die Berliner sind derzeit vom Verletzungspech arg gebeutelt.

Viel wurde bereits über die schier unglaubliche Saison der Hakro Merlins Crailsheim geschrieben. Es ist mittlerweile keine Überraschung mehr, dass das Match der „Zauberer“ gegen den achtfachen deutschen Meister und zehnmaligen Pokalsieger Alba Berlin als das Interessanteste des gesamten Bundesliga-Wochenendes gilt. Das Hinspiel am 27. Januar haben die Albatrosse dank eines überragenden zweiten Viertels (30:18) klar mit 98:82 für sich. Trotzdem haben die Merlins über weite Strecken gezeigt, dass sie nicht chancenlos gegen die Hauptstädter sind. Dennoch muss ein „perfekter“ Abend her, um die starken Berliner in die Knie zu zwingen.

Berliner Mammut-Programm

In der Euro-League zeigt die Mannschaft von Trainer-Legende Aito Woche für Woche, dass sie mit den besten Teams Europas mithalten kann. Erst am Mittwoch hatte man das Top-Team des FC Barcelona am Rande einer Niederlage, musste sich nach spannender Crunchtime jedoch unglücklich mit 80:84 geschlagen geben. Bereits am heutigen Freitag steht das nächste schwere Duell in der Euro-League an, wenn die Albatrosse in Spanien bei Baskonia Vitoria gastieren.

Das größte Problem des BBL-Pokalsiegers ist sicherlich ihr Verletzungspech. Fast im Wochentakt muss ein anderer Spieler aussetzten. Gegen Barcelona fehlten Rokas Giedraitis, Peyton Siva, Makai Mason, Stefan Peno und Tim Schneider.

Doch auch die Merlins haben immer wieder verletzungsbedingte Schwierigkeiten und dazu noch einen deutlich kleineren Kader. Die Einsätze der beiden Leistungsträger Javontae Hawkins und Jeremy Morgan sind mehr als fraglich. Außerdem ist Qunicy Ford nach zweimonatiger Pause längst nicht bei 100 Prozent angelangt.

Von solchen Rückschlägen haben sich die Zauberer jedoch in dieser Saison bereits mehrfach bemerkenswert erholt. Trotz der Verletzungssorgen siegten die Merlins in acht der letzten neun Partien. Hoffnung macht auch, dass Alba Berlin sich auswärts verwundbarer präsentiert als zu Hause. Alle bisherigen vier Saisonniederlagen setzte es auswärts.

Trainer fordert Kampfgeist

Crailsheims Trainer Tuomas Iisalo hat gehörigen Respekt vor dem Top-Team, nimmt seine Jungs aber dennoch in die Pflicht: „Alba ist offensichtlich der große Favorit. Sie haben das Hinspiel kontrolliert und spielen immer besser gegen die Topmannschaften Europas. Was ich sehen will ist, dass wir alles raushauen und wirklich kämpfen. Wenn man das tut, dann kannst du stolz auf dich sein, unabhängig vom Ergebnis.“ vb

