Vorfreude auf England

London.90 000 Menschen im Fußball-Heiligtum Wembley-Stadion – und das bei einem Frauen-Länderspiel! Vor dem Prestigeduell mit dem WM-Vierten England sind sich die DFB-Elf und die hochrangige Reisegruppe des Deutschen Fußball-Bundes der historischen und einmaligen Dimension dieses Augenblicks bewusst. „Wenige Menschen können sagen, dass sie Teil eines Spiels im Wembley-Stadion sein durften“, sagte Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg vor dem „Highlight-Spiel“ am Samstag (18.30 Uhr/Eurosport) in London.

Die imposante Kulisse beschert dem Frauenfußball einen Europarekord - knapp hinter dem weltweiten Bestwert von 90 185 Besuchern in Pasadena im Endspiel der Weltmeisterschaft 1999 in den USA. „Ich weiß auch nicht, was es heißt, vor 90 000 Zuschauern zu spielen“, sagte Voss-Tecklenburg. „Dass wir auf so einem Niveau mit so einer Kulisse spielen dürfen, ist ein Geschenk. Das ist ein Geschenk für den Entwicklungsprozess jeder einzelnen Spielerin“, betonte die 51-Jährige voller Vorfreude: „Das wird großartige Werbung für den Frauenfußball.“

Aufregende Werbung

Ob Bundestrainerin, England-Legionärin oder Fußballerin des Jahres - die DFB-Protagonistinnen heben in unterschiedlicher Wortwahl Emotionalität und Einzigartigkeit des Ereignisses hervor. Von einer „großartigen Message für den internationalen Frauenfußball“ sprach Dzsenifer Marozsán. Als „Highlight“ bezeichnete Pauline Bremer von Manchester City den immer reizvollen Vergleich England gegen Deutschland und gab zu: „Natürlich bin ich aufgeregt.“ dpa

