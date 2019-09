Vorfreude in Dortmund

Dortmund.Borussia Dortmund geht mit großem Selbstvertrauen in das schwierige erste Gruppenspiel der Champions League gegen den FC Barcelona. „Wir haben auch in den vergangenen Jahren gegen große Mannschaften hervorragende Leistungen gezeigt. Wir sind selbstbewusst genug, sagen zu können, dass wir dieses Spiel gewinnen können“, sagte BVB-Kapitän Marco Reus vor der Partie gegen den spanischen Meister am Dienstagabend (21 Uhr/Sky).

Bei allem Respekt vor dem Gegner überwiegt auch bei Lucien Favre die Vorfreude. Der BVB-Coach machte aus seiner großen Wertschätzung für den Spielstil der Katalanen keinen Hehl: „Wir freuen uns total, gegen Barcelona zu spielen. Ich habe 1991 dort hospitiert. Das hat mich inspiriert.“ Favre erwartet eine knifflige Aufgabe: „Wir müssen 95 Minuten auf den Punkt da sein und sehr konzentriert sein.“

Nico Schulz weiter außen vor

Der Coach muss weiter auf Nationalspieler Nico Schulz verzichten. Die Fußverletzung des 26 Jahre alten Linksverteidigers lässt weiter keinen Einsatz zu. Dagegen kann er auf ein Comeback von Lukasz Piszczek hoffen. Der Rechtsverteidiger ist nach überwundenen muskulären Problemen zurück im Training. „Bei ihm wissen wir es noch nicht. Wir müssen warten“, sagte Favre.

Nach wie vor offen ist, ob Barcelonas Lionel Messi nach wochenlanger Zwangspause nun gegen Dortmund auf den Platz zurückkehrt. Der Argentinier war am Montag jedenfalls im Training dabei und steht im Kader. „Ich würde mich persönlich freuen, wenn er spielen würde. Er ist einfach der beste Spieler der Welt. Für uns ist aber wichtig, dass wir uns auf uns konzentrieren und nicht auf Messi“, sagte Reus. dpa

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 17.09.2019