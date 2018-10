Knapp ein Jahr vor den Turn-Weltmeisterschaften Stuttgart 2019 (4. bis 13. Oktober) startet der weltweite Ticketverkauf für das Turn-Highlight in Stuttgart. Das gab der Deutsche Turner-Bund (DTB) bekannt. DTB-Präsident Dr. Alfons Hölzl sagte: „Unsere Vorfreude ist riesig. Die Turn-WM Stuttgart 2019 wird eine herausragende Veranstaltung nicht nur für Turn-Deutschland werden.“ Im Vorfeld hatten gut 600 Turn-WM-Botschafter und ihre Vereinsmitglieder die exklusive Vorkaufsmöglichkeit – und so die Chance, sich die besten Plätze für die WM zu sichern. „Damit wollen wir den deutschlandweit im Turnen Engagierten etwas zurückgeben“, erklärte Wolfgang Drexler, Präsident des ausrichtenden Schwäbischen Turnerbunds. „Es ist unglaublich, welche Begeisterung wir in den vergangenen Wochen schon jetzt für die Turn-WM Stuttgart 2019 wecken konnten“, sagte er weiter.

Die baden-württembergische Sportministerin Dr. Susanne Eisenmann sagte: „Die Turn-WM 2019 in Stuttgart ist ein weiteres herausragendes Großereignis unseres Spitzensportlandes. Besonders freut es mich, dass zum Gelingen der Wettkämpfe auch viele Sportvereine und Schulen beitragen werden.“

Nach 1989 und 2007 ist es bereits die dritte Turn-WM, die in der Hanns-Martin-Schleyer-Halle ausgetragen wird. Tickets und weitere Informationen gibt es unter www.stuttgart2019.de. dosb

