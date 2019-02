Vorsprung in den Playdowns

Dragons Rhöndorf – TG s.Oliver Würzburg 73:61 (12:14, 23:9, 21:23, 17:15)

Würzburg: Hadenfelt (12 Punkte/davon 2 Dreier), Weitzel (10), Eisenberger (9), Buck (8/2), Albus (8/2), Stechmann (6/1), Fischer (4), Leonhardt (4), Javernik, Böhmer. Zuschauer: 500.

Deutlich spannender als erhofft wird es für die TG s.Oliver Würzburg in der Playdown-Runde der ProB Süd: Das junge Würzburger Team hat die Chance verpasst, in der letzten Partie der regulären Saison den Abstand auf die beiden Abstiegsplätze zu vergrößern. Im Vier-Punkte-Spiel bei den Dragons Rhöndorf leisteten sich die Unterfranken vor allem in der ersten Hälfte zu viele Fehler und Ballverluste und mussten sich verdient mit 61:73 geschlagen geben.

Vor den sechs Partien der Playdown-Runde beträgt der Abstand der Würzburger auf die beiden Abstiegskandidaten aus Rhöndorf und Köln noch fünf Punkte. Los geht der Endspurt um den Klassenerhalt mit einem Frankenderby-Heimspiel am 9. März um 18 Uhr gegen den BBC Coburg. pw

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 27.02.2019